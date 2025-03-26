Uzmanından, YKS'de zirveye çıkmak için altın kurallar

YKS’ye hazırlık sürecinde düzenli bir çalışma alışkanlığı geliştirmenin, başarıyı artırmada önemli bir faktör olduğunu belirten Uzman Psikolog Gizem Açıkgöz "YKS süreci zorlu bir yolculuk olabilir, ancak doğru psikolojik stratejilerle bu yolculuk daha verimli ve başarılı bir hale getirilebilir" dedi.

Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan sınav takvimine göre 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) 21 - 22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YKS sonucunda hedeflenen başarıyı elde etmek için izlenmesi gereken psikolojik stratejilerden bahseden İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı Uzman Psikolog Gizem Açıkgöz, "Bu stratejiler, öğrencilerin sınav sürecini daha verimli bir şekilde geçirmelerini sağlayacak önemli adımlar sunuyor. Öncelikle sınav kaygısını kontrol altına almaları gerekir. Bunun için doğru nefes teknikleri, rahatlama egzersizleri ve meditasyon gibi yöntemler kaygının kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir" dedi.

YKS’de zaman yönetimi şart

Sınavın süreli olması ve her bir testin uzunluğu ile soru sayısı göz önünde bulundurulduğunda özellikle zamanı yönetme konusunda öğrencilerin sorun yaşadığını ifade eden Gizem Açıkgöz, soruları hızla ve doğru bir şekilde çözebilmeleri için her adayın zaman yönetimi konusunda kendine göre bir strateji geliştirmesi gerektiğini belirtti. Prova niteliğinde deneme sınavları yapmanın bu stratejileri belirlemede önemli bir rol oynayacağını söyleyen Açıkgöz, "Sınavın başında kolay soruları çözerek ya da motive olacağınızı düşündüğünüz dersten başlayarak hız kazanmak, zamanınızı daha verimli kullanmanıza yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.

"Programlı çalışmayla YKS’de başarılı olmak mümkün"

YKS’ye hazırlık sürecinde düzenli çalışma alışkanlığı geliştirmenin başarıyı artırmada önemli bir faktör olduğunu vurgulayan Psikolog Gizem Açıkgöz, "Çalışmalarınızı 45-50 dakika süreyle yapıp, ardından kısa bir ara vermek, konsantrasyonunuzu artmasını sağlayacaktır. Her öğrencinin ders çalışırken en verimli olduğu saat dilimlerini belirlemesi de sınav performansını yükseltme açısından oldukça önemlidir" dedi.

İGÜ Koçun Olsun projesinden YKS rehberliği

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından başlatılan ve projenin başında yer alan Uzman Psikolog Gizem Açıkgöz, rehberlik uygulamalarının sınav başarısında önemli olduğuna değindi. Gizem Açıkgöz özellikle meslek seçimi noktasında öğrencilerin soru işareti yaşaması sebebiyle en çok mesleki yönelim envanterlerinin çözüldüğünü vurgulayarak, "İGÜ Koçun Olsun Projesi, YKS hazırlığındaki öğrencilerin yalnızca akademik değil, aynı zamanda duygusal ve psikolojik açıdan da güçlü bir şekilde sınav sürecine hazırlanmalarını sağlıyor. Üniversite, eğitimdeki başarılı yaklaşımını psikolojik destekle güçlendirmeyi amaçlıyor" diyerek sözlerini sonlandırdı.