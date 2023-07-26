Uzmanlar, ozon tedavisinin farklı hastalıkların tedavisinde iyi sonuçlar verdiğini belirtiyor

Belirli miktarda ozon oksijen karışımının vücut boşluklarına ya da dolaşım sistemine uygulanması ile yapılan bir tedavi olan ozon tedavisi hakkında bilgi veren, Saygı Hastanesi’nde görevli Dr. Cenap Göktaş, “Ozon tedavisinin son zamanlarda yaygınlığı ve kullanımı giderek artmaktadır. Ozon özellikle bağışıklık sistemini etkileyen hastalıkların tedavisinde etkili olmaktadır” dedi.

Belirli miktarda ozon oksijen karışımının vücut boşluklarına ya da dolaşım sistemine uygulanması ile yapılan iyileştirici tedavilere ozon tedavisi deniliyor. Saygı Hastanesinde görevli Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Doktoru Cenap Göktaş, ozon tedavisinin son yıllarda yaygınlığının arttığını ve bu tedavinin farklı hastalıklarda etkili sonuçlar verdiğini aktardı.

Dr. Cenap Göktaş, “Pek çok hastalığın tedavisinde yararlanılan ozonun son zamanlarda yaygınlığı ve kullanımı giderek artmaktadır. Ozon özellikle bağışıklık sistemini etkileyen hastalıkların tedavisinde etkili olmaktadır. Hücre yenilenmesini hızlandırmak, oksijen azlığını gidermek gibi pek çok yararı vardır. Ozon tedavisinin faydalarını diğer hastalıklar, fibromiyalji yani kas romatizması ,bel fıtığı ,diyabet, kronik yaralar, kronik yorgunluk, halsizlik , kanser hastalarında , romatoid artrit ankilozan spondilit gibi romatizmal hastalıklarda, astım ve KOAH gibi solunum yolu hastalıklarında, migren, sedef gibi cilt hastalıklarında ,nasır tedavisinde , ayak tabanında görünümü nasır ile karışan plantar verrü (ayak tabanı siğili) tedavisinde son zamanlarda etkili sonuçlar almaktayız” dedi.