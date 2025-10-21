Uzmanlar panelde uyardı: 'Erken tanı hayat kurtarır'

Gölcük’te düzenlenen "Meme Kanseri Farkındalık Paneli"nde düzenli taramanın hayat kurtarıcı rolüne dikkat çekilerek, kadınlara erken teşhisin hayati önemi anlatıldı.

Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen panel, Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi. Panele, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Fatih Bayram, Kadın Meclisi Başkanı Selma Cebeci ve çok sayıda kadın katıldı.

Panelde, Gölcük KETEM Sorumlu Hekimi Dr. Ezgi Erdem ve Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Saliha Kılıç Çüçen, meme kanserinde farkındalık, erken tanı yöntemleri ve düzenli taramaların önemi hakkında sunum yaptı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, açılışta yaptığı konuşmada, kadın sağlığının ve farkındalık çalışmalarının önemini vurguladı. Gölcük Kent Konseyi Başkanı Fatih Bayram ve Kadın Meclisi Başkanı Selma Cebeci de bu tür bilinçlendirme faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.

İlgi gören panel, uzman hekimlerin katılımcıların sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.