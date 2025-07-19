Uzmanlar uyardı: 'Sıralamanızı iyi okuyun, fırsatları kaçırmayın'

Üniversite tercihleriyle ilgili uyarıda bulunan Genel Sekreter Sebahattin Kutlu, "Her başarı sırası değerlidir, önemli olan doğru okumaktır" dedi.

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca gencin üniversite hayalini şekillendirecek tercih dönemi başladı. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Genel Sekreteri Sebahattin Kutlu, tercih sürecinin sadece bir sıralama meselesi değil, doğru analiz ve yönlendirme meselesi olduğunu vurguladı. "Her başarı sırası, her puan kıymetlidir. Gençlerimiz doğru okuma yaparsa üniversiteli olmamaları için hiçbir sebep yok" dedi.

500’ü Aşkın Noktada Rehberlik Hizmeti Başladı

İstanbul Aydın Üniversitesi, 19 Temmuz 2025 itibariyle Türkiye’nin 81 ilinde 500’den fazla noktada tercih danışmanlığı hizmeti sunarak aday öğrencilerin yanında olacak. Kutlu, "Gençlerimiz yalnız değil. Onların hayalini kurduğu üniversiteye ulaşabilmesi için hem akademik kadromuz hem uzman rehberlik ekibimizle sahadayız" ifadelerini kullandı.

"Sıralamaya Takılma, Doğru Okumaya Odaklan"

Kutlu, tercih sürecinde başarı sırasının tek başına belirleyici olmadığını söyleyerek şu uyarıda bulundu:

"Yıllarca bu anı bekleyen gençlerimiz için artık son adımdayız. Alınan puan ve sıralama ne olursa olsun, her biri çok değerli. ‘Başarısızım’ ya da ‘beklentimin altında’ gibi düşünceler yanıltıcı olabilir. Asıl mesele, o verileri doğru analiz etmek ve doğru yorumlamaktır. Bu süreçte rehber öğretmenlerden ve alan uzmanlarından mutlaka destek alınmalı."

"Bölüm Tamam, Peki Ya Üniversite?"

Kutlu, üniversite tercihinde yalnızca bölüme odaklanmanın yeterli olmayacağını belirtti.

"İstediğimiz bölüme karar verdikten sonra, o bölümü hangi üniversitede okuyacağımız da en az o kadar önemli. Üniversitenin kampüs imkanları, akademik kadrosu, uygulama alanları, staj imkânları, uluslararası programları ve mezunlarının iş bulma oranları mutlaka dikkate alınmalı" dedi.

Ayrıca şehir seçiminin de kritik bir nokta olduğunu ifade eden Kutlu, "Seçtiğiniz şehir size sosyal ve mesleki gelişim açısından neler sunacak? Staj imkânı var mı? Mezun olduktan sonra o şehirde istihdam edilebilecek misiniz? Bunlar göz ardı edilmemeli" diye konuştu.

"İAÜ’de Tercih Dönemi Başladı"

Kutlu, üniversite olarak tercih döneminde kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunduklarını da hatırlattı:

"19 Temmuz itibarıyla hem kampüsümüzde hem de Türkiye’nin dört bir yanında kurduğumuz tercih noktalarında uzman kadromuzla aday öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Öğrencilerimize yalnızca bir üniversite tanıtımı değil, aynı zamanda kariyer yolculuklarında en doğru tercihi yapabilmeleri için yol arkadaşlığı sunuyoruz" dedi.