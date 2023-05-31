Uzmanlar uyarıyor: 'Sahte güneş gözlükleri tehlike saçıyor'

Güneş gözlükleri yaz aylarının vazgeçilmez aksesuarlarından olarak öne çıkarken uzmanlar, sahte gözlüklerin göz sağlığı için büyük tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gökhan Arslan, “Güneşe bakmayı hiç tavsiye etmiyoruz, zararlı etkilerini direkt göz alıyor, etkileri uzun vadede görülüyor. Katarakt oluşumunu hızlandırıyor, gözün kojektiva dediğimiz beyaz kısmında göz eti diye tabir edilen pterjium hastalığı, göz önüne sarı kabarcıklar oluşturabiliyor. Koyu renkli her cam koruyucu değil, damgaları var, ultraviyole ışınlardan koruma düzeyine bakmak lazım. Güneş gözlüğü muhakkak takalım, işportadan alınmasını tavsiye etmiyoruz” dedi.

Yaz aylarının gelmesiyle bu ayların vazgeçilmez aksesuarlarından olan güneş gözlüklerine ilginin arttığı belirtiliyor. Uzmanlar ise güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumada gerekli şartları sağlamayan güneş gözlüklerinin gözlerde büyük hasarlara yol açabileceğine dikkat çekiyor. Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gökhan Arslan da güneş gözlüğü alırken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Op. Dr. Arslan, sahte gözlüklerin gözlerde oluşturabileceği problemlerin göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

“Koyu renkli her cam koruyucu değil”

Gözleri güneş ışınlarının zararlı etkilerinden koruyan malzemelerden üretilen gözlüklerin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gökhan Arslan, sahte güneş gözlüklerinin tercih edilmesi sonucu çok ciddi sağlık sorunlarının oluşabileceğine dikkat çekti. Vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan ve gözlük alırken dikkat edilmesi gerekenleri aktaran Op. Dr. Arslan, “Güneş gözlüğünü niçin alıyoruz; güneşin zararlarından korunmak için alıyoruz. Güneşin yazın cildimize zararları var, gözümüze de var. Katarakt oluşumunu hızlandırıyor, gözün konjonktiva dediğimiz beyaz kısmında göz eti diye tabir edilen pterjium hastalığı oluşabiliyor, göz önüne sarı kabarcıklar oluşturabiliyor. Bunlardan korunmak için güneş gözlüğü takmalıyız. En önemli özelliği; bu gözlüklerin güneşin ultraviyole ışınlarından korunması maalesef bu koyu renkli her cam koruyucu değil. Üreticilerin orada damgaları var, ultraviyole ışınlardan koruma düzeyine onlara bakmak gerekiyor ve işportadan alınmasını tavsiye etmiyoruz. Optikçilerden iyi özellikli camların sorulup alınmasını, ultraviyole korumalı camları tercih etmelerini öneriyoruz. Güneşe bakmayı hiç tavsiye etmiyoruz bazıları bakabiliyor, güneşin zararlı etkilerini direkt alıyor. Sarı nokta hastalığı varsa hastanın bunun gidişatını, kötüleşmesini hızlandırır. Bu gibi etkileri uzun vadede görülür. Ani etki olarak da alerji belirtilerinde artma gibi durumlar olabilir" dedi.

"Güneş gözlüğü, şapka muhakkak takalım”

Çıplak gözle güneşe bakılmaması gerektiğini söyleyen ve gözlüklerin optikçilerden temin edilmesi gerektiğini anlatan Op. Dr. Gökhan Arslan sözlerini şöyle sürdürdü: "Güneş gözlüğü muhakkak takalım, şapka takalım, alerji mevsimindeyiz. Havuzlara girilmeye başlanacak temiz olduğundan emin olalım, konjonktivit, adenovirüs salgınları olabilir havuzlardan temizliğinden emin olmadığımız sulara girmeyelim. Çocuklara tabi ki de daha çok dikkat edelim, yetişkinlerde konjonktivitlerin tedavisi daha rahat ilerliyor. Ama çocuklarda sistemik hastalıklara da yol açabiliyor o yüzden daha temkinli, dikkatli olmak lazım. Güneş gözlüklerini optisyenlerden, optikçi dükkanlarından alalım. Gözü koruyan, büyük olur, gözleri kapatan cinsten rengi önemli değil. Sarı camları çok önermiyoruz, kahverengi, siyah camlar daha iyi olur. Polarize camlar var, bir de bunları kimlere öneririz; araba kullanan kişilere öneriyoruz, bu gözlükler kaportadan, camdan yansıyan ışınları engelliyor. LED, elektronik ekranlı araçlarda ekran gözükmüyorsa çok tavsiye etmiyoruz" diye konuştu.