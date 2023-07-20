Uzmanlardan 'yaz aylarında cildinizi bakımla koruyun' önerisi

Temmuz ayında sıcak kendini iyice hissettirirken, cilt sağlığını korumak da önemli hale geldi. Cilt bakım uzmanları, özellikle bu aylarda cilt bakımına özen gösterilmesi gerektiğini ve cilt bakımı için beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlar, yaz ayında yüksek sıcaklıkların, güneş ışınları ve nem değişikliklerinin cildi olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Yaz ayında güneşin parlak ışınlarına daha fazla maruz kalan cildin güneş yanıklarına, yaşlanmaya ve hatta cilt kanserine karşı daha hassas hale gelebileceği kaydediliyor. Yaz aylarında cilt bakım uzmanlarının önerilerinin dikkate alınması gerektiği belirtilirken, cildin güneşin zararlı etkilerinden korunmasıyla sağlıklı bir görünüm kazanabileceği ifade ediliyor.

Yazın cildin yenilenmesi ve desteklenmesi için günde dört defa güneş koruyucuyu kullanılması gerektiğini ifade eden Crystal Güzellik Salonu sahibi Özlem Aksünger, “Yaz aylarında en çok dikkat etmemiz gereken en önemli püf noktalarından birisi korumak. Korumayla üçüncü cilt bariyerini güçlendirmemiz gerekiyor. Kış aylarına göre yaz aylarında özellikle güneşin etkisiyle birlikte cilt altındaki melanin, pigmentasyon seviyesi 10 kata kadar çoğalır. Bundan dolayı cildin yenilenmesi ve desteklenmesi için günde 3 ila 4 defa 3-4 saatte bir muhakkak güneş koruyucuyu arttırmamız gerekiyor. Onun dışında gene cilt yenilenmesine destek vererek soğuk ya da soğuğa yakın duş alımı çok önemli. Soğuk suyla yıkamak tüm kan dolaşımını aktifleştiriyor. Bunun yanı sıra dengeli beslenme, özellikle C vitamini ağırlıklı. İçeriden cildin amino asit ve vitamin desteklerini vererek, içten sağlıklı bir şekilde beslenerek dıştaki güzelliğinizi tamamlayabiliyoruz. Özellikle en çok korkulan lekelerin artması ya da yağ ifrazatından dolayı oluşan sivilcelenmeler, en büyük problem. Bunun önüne geçebilmek için aylık muhakkak rutin bakımların yanı sıra ev bakım desteği çok önemli. Geceleri kullanacakları maskeyle birlikte yağ ifrazatı varsa dengeleyebilirler. Eğer leke problemi varsa yine geceden cildi besleyip, gündüzleri de koruma altına alıp özellikle 50 faktör koruyucu ile cilde destek verebilirler” dedi.

Vatandaşların güneşin etkisi tam tepedeyken güneşlenmemeleri gerektiğini söyleyen Aksünger, “Özellikle çok yoğun deniz, güneşin olduğu noktalarda kesinlikle denize girip çıktıktan sonra güneşin etkisi tam tepedeyken kesinlikle güneşlenmemelerini öneririm. Eğer hani gerçekten güneşlenmek istiyorlarsa da bir duş alıp, koruyucu kullanıp ondan sonra güneş ışınlarından faydalanmak çok daha faydalı olacaktır cilt açısından. Yoksa aksi takdirde yoğun pigmentasyon seviyesi yükselir ve lekeye meyil verir. Özellikle leke oluşmaması için geceden maske ve serumlarla cilt beslenip, sağlıklı beslenmiş, yenilenmiş, nemlenmiş bir cilt, gündüz de koruyucu sürüldüğü takdirde zaten güneş ışınlarına karşı bir bariyer oluşturacak. Dolayısıyla oluşabilecek zararlı ışınları geri tepecektir. Ama geceden herhangi bir etkileyici bir işlem yapmazsak, gündüze kalkıp denize girersek o tuzlu suyun etkisiyle güneşin ve UV ışınlarının vermiş olduğu zararlarla birlikte cilt altındaki melanin seviyesi harekete geçerek olumsuz etki oluşturabilir. Problemlerim var, lekelerim var, aknelerim var. Uzaktasınız ama merkezimize gelemiyorsunuz. Ne yapabiliriz? Bu noktada gerçekten sadece bir fotoğraf atarak sağlı sollu, önden yakın fotoğraflarla online analizle birlikte cilt dokunuzdaki probleme yönelik bir set hazırlıyoruz ve ev bakımıyla destek veriyoruz” şeklinde konuştu.