Uzmanlardan sosyal medyada diş sağlığı konusundaki yönlendirmelere dikkat uyarısı

Gelişen teknolojiyle birlikte sosyal medya kullanımı her geçen gün artıyor. Bilgiye ulaşımı kolaylaştıran sosyal medya mecralarının, olumsuz etkilerini de göz ardı etmemek gerekiyor. Hastaların tedavi yöntemlerini sosyal medya platformlarından araştırıyor olması tedavinin gecikmesine sebep olabiliyor. Sosyal medyada en çok araştırılan başlıklar arasında çocuk diş hastalıkları geliyor. Uzmanlar, sağlık söz konusu olduğunda yönlendirici olması gereken tek mercinin hekimler olması gerektiğini vurguluyor. Sosyal medyadaki renkli dünyanın çocukları etkileme gücüne işaret eden Medicana International Ankara Hastanesi Çocuk Diş Hekimi Uzmanı Dr. Nurgül Demir, “Diş fırçalama tekniklerini, doğru yönlendirmelerle, renkli görsel veya videolar üzerinden takip ederek izleyerek öğrenmek hem daha etkili bir öğrenme sağlıyor hem de eğlenerek edindikleri alışkanlıklar daha kalıcı oluyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yapılan ürün yönlendirmelerine dikkat

Çocukların sosyal medya kullanımının mutlaka ebeveyn kontrolünde olması gerektiğini belirten Demir, sosyal medyada tedavi edici olarak lanse dilen ürün yönlendirmelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Çocuk Diş Hekimi Uzmanı Dr. Nurgül Demir, “Diş ağrısı, diş eti kanaması, diş etinde şişlik gibi herhangi bir şikayeti gidermesi için ürün yönlendirmesi yapılmasını engellemek oldukça güç. İçeriği bilinmeden kullanılan ürünlerin hassas ve alerjik bünyeli hastalarda şiddetli alerjik reaksiyonları tetikleme riskidir. Ağız içi şikayetleri geçirmek için kullanılan ürünler ise, bölgesel alerjik reaksiyonlara sebep olabileceği gibi, ciddi mukoza yanıklarına da sebep olabilir” açıklamasında bulundu.

Tedavi uzman hekim tarafından ve zamanında yapılmalı

Küçük veya büyük, hastada rahatsızlığa neden olan her şikayetin önemli bir nedeni olabileceğini belirten Demir, “Ağız içinde oluşan yaralar ve diş eti kanamaları birçok ciddi hastalığın belirtisi olabilir. Yanlış ürün kullanımı mevcut şikayeti kötüleştirebileceği gibi, altta yatan asıl problemin tanısının geciktirilmesine de sebep olabilir” uyarısında bulundu. Doğru ve zamanında yapılan tedavinin önemine işaret eden Demir şunları söyledi:

“Doğru tedavinin geciktirildiği ilerleyen aşamalarda diş eti ve bölgesel kemik kaybıyla birlikte, çürük veya diş enfeksiyonu olmaksızın diş çekimi gerekebilir. Maalesef bunlar biz diş hekimlerinin sıklıkla karşılaştığımız problemlerken, çocuk yaş grubundaki hastalarımızda durum daha çok önem kazanmaktadır. Sağlıkla ilgili herhangi bir konuda yönlendirici olması gereken tek merci hekiminiz olmalıdır.”