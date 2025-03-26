Uzmanlarından bayram öncesi önemli araç bakım uyarısı

Bayram tatilinin yaklaşmasıyla birlikte uzun yola çıkmayı planlayan sürücülerin güvenli bir seyahat için araç bakımlarını ihmal etmemesi büyük önem taşıyor. Koçaslanlar Motorlu Araçlar Servis Müdürü Ümit Durası, sürücülere yolculuk öncesinde araçlarının periyodik bakımlarını yaptırmaları konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Bayram tatilinde güvenli bir yolculuk için araç bakımının önemine dikkat çeken Koçaslanlar Motorlu Araçlar Servis Müdürü Ümit Durası, "Bayram tatili yaklaşırken milyonlarca kişi yola çıkmaya hazırlanıyor. Uzun yolculuklarda güvenliği sağlamak ve aksilikleri önlemek için aracınızın bakımını ihmal etmemelisiniz. Bu sebeple yola çıkmadan önce aracın periyodik bakımının ve genel kontrollerinin yapılması hayati önem taşır. Motor yağı, antifriz, fren hidroliği, lastik basıncı ve diş derinlikleri gibi temel unsurlar mutlaka kontrol edilmelidir. Fren sistemleri, akü durumu ve far aydınlatma sistemleri gibi kritik noktalarda gözden geçirilmelidir. Ayrıca aracınızda mutlaka yangın söndürücü, ilk yardım çantası, reflektör, takviye kablosu ve bijon anahtarı gibi ekipmanlar bulunmalıdır. Uzun yolculuklarda beklenmedik sorunlarla karşılaşmamak için bu kontrollerin zamanında yapılması büyük önem taşır" dedi.

Araç bakımının yetkili servislerde yapılmasının önemine vurgu yapan Durası, "Yetkili servislerde yapılan bakımlar, aracın orijinal parçalar ve uzman ekipler tarafından kontrol edilmesini sağlar. Güvenliğiniz için aracınızın bakımlarını yetkili servislerde yaptırmanız en doğru seçim olacaktır. Uzman teknisyenlerimiz, aracınızın tüm kritik noktalarını detaylı bir şekilde inceleyerek herhangi bir sorunu önceden tespit eder ve gerekli müdahaleleri yapar. Uzun yola çıkmadan önce motor yağı ve antifriz seviyelerinin uygun olup olmadığı, lastiklerin basıncı ve aşınma durumu, fren balatalarının sağlamlığı ve akü şarj durumu kontrol edilmelidir. Farlar, sinyaller, fren lambaları ve diğer aydınlatma sistemleri de gece yolculuklarında hayati öneme sahiptir. Tüm lambaların çalıştığından emin olunmalıdır" şeklinde konuştu.

Ayrıca, sürücülerin yola çıkmadan önce klima ve havalandırma sistemlerini de kontrol etmeleri gerektiğini belirten Durası, " Özellikle yaz aylarında konforlu bir yolculuk için klimanın düzgün çalıştığı kontrol edilmelidir. Klimada kötü koku veya yetersiz soğutma varsa gaz dolumu gerekebilir. Ayrıca, yolculuk sırasında iç mekanın temiz hava ile dolmasını sağlamak için havalandırma sistemlerinin de sağlıklı çalıştığından emin olunmalıdır" diye konuştu.

Tatil dönüşlerinde de araç kontrollerinin önemine dikkat çeken Durası, "Uzun yolculuklar sonrası fren balatalarında aşınma, lastiklerde hava kaybı veya mekanik parçalarda yıpranma olabilir. Tatil dönüşü sürücülerimizin araçlarını yetkili servislerde genel bir kontrolden geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Bu, aracınızın uzun vadeli performansını korumasına ve güvenli bir sürüş sağlamasına yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

Ümit Durası, bayram yolculuklarının keyifli ve güvenli geçmesi için tüm sürücüleri yetkili servislere beklediklerini belirterek, "Uzun yolda karşılaşabileceğiniz sorunları önlemek ve güvenle seyahat etmek için araç bakımınızı ihmal etmeyin" diye konuştu.