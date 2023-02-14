Üzümlü'den depremzedelere Erzincan ketesi gönderiliyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi Erzincan’da da bölgeye yardımlar konusunda halk seferber oldu.

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde 7’den 70’e herkes deprem yaralarının sarılması için ellerinden geleni yapıyor. Son olarak ÜSYED gönüllüleri Üzümlü halkının da desteğiyle yaptığı 450 Erzincan ketesini deprem bölgesine gönderilmek üzere yetkililere teslim ettiler.