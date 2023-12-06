Uzun dönem takip gerektiren hastalıklarla mücadelede yapay zekâ destekli erken teşhis

Kalp yetersizliği, diyabet, kanser, Alzheimer gibi uzun dönem takip gerektiren hastalıkların takibinde yapay zekâ destekli yenilikçi çözümler sunan CorPal girişimi, Türkiye’de ilk defa ses, adım ve hareket analizi ile hastalıkların kötüleşmesini erken dönemde tespit eden bir uygulama geliştirdi. Geliştirdiği çözümlerle CorPal, hastaların yaşam kalitelerini arttırmayı ve hastaneye yatışlarını azaltmayı hedefliyor.

Derin teknoloji ve uzun yıllara dayanan veri birikimi ile hasta yolculuğunu daha iyi hale getirmek için kolları sıvayan YTÜ Yıldız Teknopark girişimlerinden CorPal, geliştirdiği ‘Corpy’ adlı uygulama ile yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş sanal sağlık asistanını devreye soktu. Hastalar istedikleri yerden ve istedikleri zaman kanıta dayalı psikolojik destek ve gerçek zamanlı geri bildirim veren yapay zekâ destekli egzersiz yapabiliyorlar. Alanlarında uzman iki doktorun ve bir yapay zekâ mühendisinin tıbbi bilgi birikimiyle geliştirilen uygulamada, kullanıcı uyumunun yüzde 90’ının üzerinde olduğu tespit edildi. Bunun yanında, 100 binin üzerinde ses ve adım verisine sahip girişimin, veri hacmi gün geçtikçe artıyor. Böylece yapay zekâ yardımıyla geliştirdikleri algoritmalarının doğruluk oranı daha iyi hale geliyor.

“200’den fazla hastamız uygulamayı kullanıyor”

Uygulamada hasta popülasyonun yaş ortalamasının yüksek olduğunu belirten CorPal’ın Kurucu Ortağı Göksel Çinier, uygulama hakkında şunları söyledi; “Dijital çözümlere adaptasyon konusunda başlangıçta tereddütlerimiz vardı. Ancak, hastalarımızın bu uygulamalara hızlıca adapte olduğunu gördük. Şu anda 200’den fazla hastamız uygulamayı kullanıyor ve uyum oranları yüzde 90’ın üzerinde. Bu durumun ilerleyerek artacağını düşünüyoruz. Uzun dönem takip gerektiren hastalıklar arasında diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları ve kanser gibi kronik hastalıklar bulunuyor. Bunun yanı sıra, mental hastalıklar ve fiziksel rehabilitasyon gerektiren Parkinson, Multiple Skleroz gibi hastalıklar da var. Amacımız, bu hastalıkların yönetimini iyileştirmek için hastalara sanal bir sağlık asistanı, psikolojik destek ve yapay zekâ destekli fiziksel egzersizler sunmak. Özellikle derin teknoloji kullanarak, hastalıkların yönetimi ve erken teşhisini ses ve adım analizi ile gerçekleştiriyoruz. Böylece hastaların yaşam kalitesini artırıyor ve hastaneye yatışları azaltıyoruz."

100 binin üzerinde büyük veri setleri

Geliştirdikleri algoritmalara değinen ve hastaların ihtiyaçlarına dikkat çeken Çinier, “Kurucularımızdan ikisi doktor olduğu için büyük bir avantajımız var. Sağlık odaklı bir startup olarak, yıllara dayanan tecrübelerimizle hastalarımızın hangi aşamada hangi zorlukları çektikleriniz çok iyi biliyoruz. Elde ettiğimiz verilerle hastaların yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefliyoruz. Geniş veri birikimimizle piyasadaki diğer girişimlerden çok farklıyız. 100 binin üzerine çıkan büyük bir veri setleriyle geliştirdiğimiz algoritmalar, hastaneye yatışları azaltmayı ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. Bizim için en önemlisi, bilimsel kanıtlar oluşturacak ve hem hastaların hem de sağlık profesyonellerinin işini kolaylaştıracak etkili yöntemler geliştirmek” şeklinde konuştu.

“Kalp yetersizliği ve onkoloji hastalarında devam eden projelerimiz var”

Çalışmalarına hız verdiklerini kaydeden Göksel Çinier son olarak şunları söyledi; “Örneğin, kalp yetersizliği ve onkoloji hastalarında devam eden projelerimiz var. Bu projelerde hastaların şikayetlerini dinleyerek durumlarını tespit eden verilere sahibiz. Yakın zamanda bu çalışmaları önemli bir dergide yayınlayacağız. Ayrıca Türkiye’nin en önemli iki teknoloji şirketiyle başladığımız projeler var. Multiple skleroz hastalarının kötüleşme aşamasını hareket analizi ile tespit etmek üzere bir proje yürütüyoruz. Bunlar, hastaların yaşam kalitesini artıracak ve hastane yatışlarını azaltacak projeler. Yurt dışında da farklı ülkelerdeki üniversitelerle ve ila firmalarıyla farklı projelerimizi sürdürüyoruz.”