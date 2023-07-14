Uzun traktör kuyruğu oluşturan çiftçiler, kavurucu sıcağın altında ürünlerini satmayı sürdürüyor

Edirne’de Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) hasat ettikleri ürünlerini getiren çiftçiler, yaklaşık 38 dereceyi bulan sıcaklığın altında uzun traktör kuyruğu oluşturdu.

Edirne’de büyük çabalar ve emeklerle hasat ettikleri buğday ile arpalarını ucuza vermek istemeyen onlarca çiftçi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) önünde yaklaşık 38 dereceyi bulan sıcak havanın altında sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

Üreticiler, piyasadaki diğer alım yapan firmalara göre iyi fiyat veren TMO’ya yoğun ilgi göstererek, ürünlerini satmaya devam ediyor. TMO’nun hububat alımları için 310’u kendi iş yeri, 230’u ise sözleşme imzaladığı lisanslı depolar olmak üzere ülke genelindeki 500’ün üzerindeki noktada alımı sürüyor.

Kavurucu sıcakların etkini artırmasıyla sıra beklerken bunaldıklarını söylen çiftçiler, her şeye rağmen işlerini yapmaya ettikleri söyledi.

"Sıcaktan dolayı traktöre dokunamıyoruz"

Bereketli bir yıl geçirdiklerini fakat tüccarların buğday almamasının TMO’da uzun kuyrukların oluşmasına sebep olduğunu belirten Adnan Karapire, sıcak hava nedeniyle işlerinin zorlaştığını ifade ederek, “Sıcak hava bizi etkiliyor, alımlar da biraz ağır oluyor. Verimler biraz yağışlardan etkilendi ama verimleri iyi. Sıcaktan dolayı traktöre dokunamıyoruz” dedi.

Köşen Çiftliği’nden hasat ettikleri buğdayı TMO’ya getirdiklerini vurgulayan çiftçilerde Olcay Solmaz, bu yıl hasadın iyi geçtiğini ve verimleri olduğunu söyledi.

"Sıcağın altında yanıyoruz"

Hasat döneminin iyi geçtiğine değinen Seyfettin Mandacı, hasat etikleri buğdayı Toprak Mahsulleri Ofisi’ne getirdiklerini ve sıcak havadan dolayı zorlandıklarına değinerek, “Biraz alımlar ağır oluyor, gecikiyor ama bizim mesleğimiz böyle devam etmek zorundayız. Sıcağın altında yanıyoruz" diye konuştu.

"Sıcak havaya ve toza rağmen mecburuz devam etmeye"

Sıcak havadan dolayı adeta piştiğini söyleyen Edirneli çiftçilerden Halit Uçel, gece saat 2 buçuktan beri beklediğini belirterek, Sıcaktan dolayı traktöre binsem de sağa sola gitsem de huzursuz oluyorum. Verimler çok şükür ne iyi ne kötü, ortalama iyi yani. Ben 30-35 kilometre yoldan buraya geldim. Borsadan 5 ile 6 küsurata alım oluyor. Tüccar ürünü çiftçiden alıyor, gelip TMO’ya satıyor. 5 liraya alıyor, gelip 8 buçuk 9 liraya satıyor. Çalışırsın emek verirsin ama tüccar senin ekininden para kazanır. Sıcak havaya ve toza rağmen mecburuz devam etmeye, çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.