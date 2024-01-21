Uzun vadeli enerji yatırımlarının çaresi doğal gaz ve elektrikte desteklerin kaldırılması

Enerji Uzmanı Murat Dilek, devletin doğal gaz ve elektrikte sübvansiyonlara milyarlarca lira harcayarak fedakarlık yaptığını belirterek, "Sübvansiyonlarda harcadığımız yıllık 282 milyar liralık bütçeyi belki de yenilebilir enerji kredilerinde faiz sübvansiyonlarına çevirerek uzun vadede Türkiye’nin kazanacağı bir modele geçmesini arzu ediyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında, doğal gaza herhangi bir zam uygulanmayacağını ifade ederek, doğal gaz ve elektrikte geçen yıl verilen toplam sübvansiyonun (devletin karşılıksız yardımı) yaklaşık 282 milyar lira olduğunu dile getirmişti. Bakan Bayraktar’ın söz konusu ifadelerini Enerji Uzmanı Murat Dilek, İHA muhabirine değerlendirdi.

Enerji Uzmanı Dilek, doğal gaz ve kömürün global bir sektör olduğunu aktararak, "Amerika’daki bir doğal gaz fiyatı, Rusya’yı etkiliyor. Rusya’daki doğal gaz fiyatı, Türkiye’yi etkiliyor. Dolayısıyla tam bir global pazardan bahsediyoruz. Şu anda Türkiye’de de yeni keşiflerle beraber konutlarda tüketilen doğal gazın önemli bir kısmı keşiflerden kullanılıyor. Buna rağmen hala sübvansiyonlar devam ediyor. Enerji Bakanımız Alparslan Bayraktar da bu konuda açıklama yaptı. Kendisi, sübvansiyonların devam edeceğini, fazla zaman olmayacağını söylemişti. Ama biz sektör paydaşı olarak bu sübvansiyonlara karşıyız. Sebebi de kamunun çok büyük bir fedakarlığı olması. Milyarlarca lira sübvansiyon uygulanıyor doğal gaza ve elektriğe. Biz harcanan bu parayı çok farklı değerlendirebiliriz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde bir sanatçının evinin 10 bin liralık elektrik faturasını paylaştığını hatırlatan Dilek, "Çok pahalı olduğunu söylüyordu. Halbuki o elektrik faturasının gerçeği 20 bin-25 bin lira. Ama devlet bunu sübvanse ederek 10 bin liraya düşürmüş. Sübvansiyonların artık kaldırılmasını ve yerine yeni yöntemlerin gelmesini istiyoruz. Belki de sübvansiyonlarda harcadığımız yıllık 282 milyar liralık bütçeyi belki de yenilebilir enerji kredilerinde faiz sübvansiyonlarına çevirerek uzun vadede Türkiye’nin kazanacağı bir modele geçmesini arzu ediyoruz. Kamudan bununla ilgili temennimiz budur" diye konuştu.