Uzunköprü Cezaevi kapatıldı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde uzun yıllardır hizmet veren ve son olarak 29 mahkumun kaldığı, 9 personelin istihdam edildiği Uzunköprü Cezaevi, Adalet Bakanlığının kararıyla kapatıldı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün açıklanan fiziki şartlarına uygun olmayan Uzunköprü Cezaevinin kapanması ile birlikte Edirne Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanlığına bağlı çalışan mevcut personel, merkez veya çeşitli il ya da ilçelere tayin edilecekleri, ayrıca tutuklu ve hükümlülerin de Edirne Kapalı Cezaevine nakil edildiği öğrenildi.