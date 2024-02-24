Uzunköprü'de Berat Kandili dualarla idrak edildi

Mübarek Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili, tüm yurtta olduğu gibi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde de coşkuyla karşılandı.

Uzunköprü'de Berat Kandili dualarla idrak edildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Mübarek Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili, tüm yurtta olduğu gibi Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde de coşkuyla karşılandı.

Uzunköprü ilçesindeki vatandaşlar, kandil dolayısıyla camilere akın etti ve düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi.

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Uzunköprü ilçesinde bulunan Ergene Camii’nde düzenlenen Berat Kandili programı, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından duaların edilmesiyle devam eden program, kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

Vatandaşlar, manevi atmosfer içerisinde bu özel gecenin bereketinden nasibini aldılar. Berat Kandili, birlik, beraberlik ve dualarla dolu geçen anlamlı bir gece olarak Uzunköprü ilçesinde de coşkuyla kutlandı.