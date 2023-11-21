Uzunköprü'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Uzunköprü'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edirne İl jandarma komutanlığına bağlı JASAT ekipleri çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlüyü yakaladı. 2 adet bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçu ile 22 yıl 7 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişi, tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevine gönderildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman