Uzunköprü'de kar yağışı etkili oluyor
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Uzunköprü ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Beyaza bürünen Uzunköprü’de kartpostallık görüntüler oluştu. Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğü Uzunköprü’de kar yağışı etkisini arttırmaya başladı. Gün boyu aralıklarla süren hafif kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırdı.