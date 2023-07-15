Uzunköprü'de otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 yaralı
Edirne'de traktör römorkuna otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edirne’de traktör römorkuna otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Keşan-Uzunköprü karayolu Hamidiye köyü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan İ.G idaresindeki 22 LH 009 plakalı traktörün römorkuna, B.A idaresindeki 22 DH 444 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı B. A. Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı B. A’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.