Uzunköprü'de plakasız motosiklet sürücüsüne 20 bin 844 lira ceza
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde plakasız ehliyetsiz motosiklet kullanımını önlemeye yönelik denetimlerini sürdüren polis ekipleri, kurallara uymayan bir sürücüye 20 bin 844 lira para cezası kesti.
Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Mescit Mahallesi Gül Sokak’ta seyir halindeki plakasız bir motosikleti durdurdu. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde, motosiklet sürücüsü İ.Ö. (43) hakkında ehliyetsiz araç kullanmak ve araçta plaka bulundurmamak gerekçesiyle 20 bin 844 TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet, işlemlerin ardından trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.