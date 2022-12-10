Uzunköprü'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Uzunköprü‘de kaçakçılık şüphelisinin evinde ve aracında yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait ve tarihi değeri olduğu değerlendirilen 75 sikke, objeler ve 2 dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Tarihi eser olduğu değerlendirilen 75 sikke, objelere el konulduğu ve konu ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.