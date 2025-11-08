Uzunköprü'de vatandaşlar dolandırıcılık olayları konusunda bilgilendirildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde vatandaşlar, dolandırıcılık olaylarına karşı alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirildi.

Uzunköprü'de vatandaşlar dolandırıcılık olayları konusunda bilgilendirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde vatandaşlar, dolandırıcılık olaylarına karşı alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırcasalih, Aslıhan ve Sazlımalkoç köylerinde gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde köy sakinlerine dolandırıcılık yöntemleri ve bu tür olaylarla karşılaşıldığında yapılması gerekenler anlatıldı. Ekipler, vatandaşları özellikle telefon ve internet dolandırıcılığına karşı dikkatli olmaları, kimlik veya banka bilgilerini paylaşmamaları konusunda uyardı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bilgilendirme etkinliklerinin ilçe genelinde belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb