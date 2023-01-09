Uzunköprü'de yoğun sis etkili oluyor

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıracağı öğrenilen sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Uzunköprü’de yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Gazi Caddesi mevkiinde görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle, trafik ekipleri bazı kavşak ve noktalarda önlem aldı. Kavşak ve noktalarda alınan önlemlerin yanı sıra, kontroller de seyir halinde devam etti. Ekipler, sürücüleri hız yapmamaları ve sis farlarını yakmaları ve trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarırken, sisin etkisini hafta sonuna kadar göstereceği belirtildi.

Yoğun sis nedeniyle zor anlar yaşayan sürücülerin araçlarının sis lambalarını yakarak ilerlediği görüldü..