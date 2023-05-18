Uzunoğlu, 4 takımın da şansı devam ediyor

Uzunoğlu şampiyonluk için konuşmanın erken olacağını belirterek “Şampiyonluk için henüz çok erken. 4 takımın da şansı devam ediyor. Son dakikaya kadar da bu şekilde devam edeceğiz. İnşallah ipi biz göğüsleyeceğiz” dedi.