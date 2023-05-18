Uzunoğlu, 4 takımın da şansı devam ediyor

Kavaklıspor Genel Kaptanı Metin Uzunoğlu ligde yarışın 4 takım arasında devam edeceğini, son dakikaya kadar heyecanlı bir lig yaşanacağını söyledi.
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Uzunoğlu şampiyonluk için konuşmanın erken olacağını belirterek “Şampiyonluk için henüz çok erken. 4 takımın da şansı devam ediyor. Son dakikaya kadar da bu şekilde devam edeceğiz. İnşallah ipi biz göğüsleyeceğiz” dedi.
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