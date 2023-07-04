Uzuntarla Belediyespor'da Yeşildal dönemi

Uzuntarla Belediyespor’un yeni başkanı Yılmaz Yeşildal oldu.

Uzuntarla Belediyespor’da bugün yapılan olağan kongrede mevcut başkan Murat Demirtaş görevini, kulübün Asbaşkanı Yılmaz Yeşildal’a bıraktı. Murat Demirtaş ise asbaşkan olarak göreve devam edecek. Kongrenin sonunda açıklamalarda bulunan Yılmaz Yeşildal, "Murat Demirtaş, kulübün 5 yıl başkanlık görevini yürüttü. Bu süreçte yoğun mesai harcadı. Takımı adına hem başkan hem taraftar hem futbolcu oldu. 17 senedir kulübün kendine ait tesisi yoktu. Deplasmanları kendi evi gibi gördüğü dönemde hem kendisi hem de bizler büyük fedakarlıklar yaparak, bu köklü kulübü ayakta tuttuk. 2020 yılında kulübün tesislerinin tekrar yapılması ile ihtiyaç duyulan dinamizmin yeniden kazanılabilmesi ve başarılara yenilerinin eklenebilmesi adına yönetimde kan değişikliğine karar verildi. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Yeşildal’ın yönetimi ise şu isimlerden oluştu; Asbaşkan Murat Demirtaş, Genel Kaptan Umut Horel, Genel Sekreter Fatih Bektaş, Veznedar Erol Yeşildal, Sayman Hakan Çetin, Basın Sözcüsü Aydın Ayaz.