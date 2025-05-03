V. Bank Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı
V. Bank, İstanbul'da düzenlenen 2025 CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda yarı final maçında İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımına 25-12, 25-19, 25-21 setlerle 3-0 mağlup oldu.
V. Bank, İstanbul’da düzenlenen 2025 CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda yarı final maçında İtalya’nın Savino Del Bene Scandicci takımına 25-12, 25-19, 25-21 setlerle 3-0 mağlup oldu.
Sarı-siyahlılar yarın saat 16.00’da İtalya’nın Numia Vero Volley Milano takımıyla üçüncülük maçına çıkacak.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
Hakemler: Bernard Valentar, Sonja Simonovska
V. Bank: Bosetti, Yuan, Cansu, markova, Zehra, Van Ryk, Ayça (L) (Frantti, Derya, Sıla)
Scandicci: Antropova, Bajema, Ana Carol, Ognjenovic, Herbots, Nwakalor, Castillo (L) (Kotikova, Ribechi, Graziani)
Setler: 12-25, 19-25, 21-25
Süre: 1 saat 15 dakika