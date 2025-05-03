V. Bank Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı

V. Bank, İstanbul'da düzenlenen 2025 CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda yarı final maçında İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımına 25-12, 25-19, 25-21 setlerle 3-0 mağlup oldu.

V. Bank Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

V. Bank, İstanbul’da düzenlenen 2025 CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda yarı final maçında İtalya’nın Savino Del Bene Scandicci takımına 25-12, 25-19, 25-21 setlerle 3-0 mağlup oldu.

Sarı-siyahlılar yarın saat 16.00’da İtalya’nın Numia Vero Volley Milano takımıyla üçüncülük maçına çıkacak.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Bernard Valentar, Sonja Simonovska

V. Bank: Bosetti, Yuan, Cansu, markova, Zehra, Van Ryk, Ayça (L) (Frantti, Derya, Sıla)

Scandicci: Antropova, Bajema, Ana Carol, Ognjenovic, Herbots, Nwakalor, Castillo (L) (Kotikova, Ribechi, Graziani)

Setler: 12-25, 19-25, 21-25

Süre: 1 saat 15 dakika