Vahapoğlu: 'MİT ve MGK şimdi daha etkin'

MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte Türkiye’nin köklü kurumlarından Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Başkanlığı ile Millî Güvenlik Kurulu’nun (MGK) daha etkin hale geldiğini söyledi. Türkiye gibi bir devletin hedeflerinin kılcal damarlarına kadar sızıp, doğruluğu teyit edilmiş bilgi almasının yöneticilerin isabetli karar vermeleri açısından önemine değinen Vahapoğlu, “MİT Başkanlığının bu konuda fevkalade başarılı olduğu ve her geçen gün ideale doğru yürüdüğünü görmekteyiz” dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Meclis Genel Kurulu’nda partisi adına Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı (MİT) ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bütçelerini değerlendirdi.

Milletvekili Vahapoğlu, günümüzde bazı güç merkezlerinin hedefine aldığı devletlere karşı uyguladığı kuralsız, ahlaksız ve acımasız, asimetrik, hibrit, melez saldırıların zirve yaptığını vurguladı. Vahapoğlu, “Çoğu, kurulu olduğu ülkelerin yönetimleriyle doğrudan bağlantılı olan ancak, sivil, mesleki, siyasi, dinî, kültürel, sanatsal, vesaire olarak sunulan kuruluşlar hedef ülke ve toplumlarda telafisi çok zor, hatta imkânsız olan kuralsız, ahlaksız operasyonlar yapmaktadırlar. Bu operasyonlarda hedef ülkedeki demokratik, illegal imkânlar ve yandaşlar ile sanal mecraları da lehlerine kullanıyor olmaları etkilerini daha da artırmaktadır” dedi.

Yayılmacılığı var oluş nedeni olarak kabul eden söz konusu devletlerin hedeflerindeki ülkelerde giriştikleri operasyon yöntemlerine değinen Vahapoğlu, şöyle devam etti:

“Muhtelif senaryolarla müdahalelerine kılıf uydurmakta, ülke ve liderleri suçlayarak askerî müdahalelerde bulunmakta, hatta işgal etmekte, darbe girişimlerini planlayıp desteklemekte, yönetimdekilerinin değiştirilmesi gerektiğini alenen gündeme taşımakta ve bunu destekleyen ahlak dışı uygulamaları yapmakta, demokrasi ve insan hakları söylemleriyle oynadıkları iyilik meleği soytarılığına karşılık müdahale ettikleri ülkelerin yönetim ve insanlarına karşı kuralsız, ahlaksız ve insanlık dışı muameleleri reva görmektedirler. Sözde demokrasi götürdükleri ülkelerde kimsenin can, mal, ırz ve namus güvencesinin kalmadığı, tüm insani değerlerin ayaklar altına alındığı, insanlığa karşı sürekli suç işledikleri, arkalarında on binlerce ölü, milyonlarca göç eden insan, yok olan devlet otoriteleri, çöken ekonomiler, özetle, büyük bir insanlık dramı bıraktıkları tarihî bir gerçekliktir.”

Dünya bizden öğrendi

Konuya ilişkin Afganistan, Irak ve Libya örneklerini veren Vahapoğlu, dünyanın; askeri, ekonomik ve diplomatik açıdan ne kadar güçlü de olsa işgalci devletlerin, işgal ettikleri topraklarda tutunmasının imkânsız olduğu gerçeğini Türk Kurtuluş Savaşı’nda öğrendiğini söyledi. ABD’nin Vietnam, Libya, Irak ve Afganistan’da, Rusya’nın ise Afganistan ve şimdi Ukrayna’da bu gerçekle yüzleştiğini hatırlatan Vahapoğlu, “Bu gerçeğin farkında olan ülkeler, insan kaybetmeden ve minimum maliyetle başkalarının çocuklarının öleceği, başka ülke ekonomilerinin ve sosyal yapısının dinamiklerinin yerle bir edileceği yöntemleri tercih etmekte, onların adına vekâlet savaşı yapacak yerli kiralık güçleri piyasaya sürmektedirler, yıllardır ülkemizde de bu yapılmaktadır. Şükürler olsun ki ülkemiz üzerinde ideolojik, etnisite, din, mezhep ve meşrep oyunu oynayanlar hedeflerine ulaşamamış ve binlerce yıllık kardeşliğimizi bozamamışlardır” diye konuştu.

Fevkalade başarılı

Böylesine bir süreçte Türkiye gibi bir devletin hedeflerinin kılcal damarlarına kadar sızıp, doğruluğu teyit edilmiş bilgi almasının yöneticilerin isabetli karar vermeleri açısından önemine değinen Vahapoğlu, “MİT Başkanlığının bu konuda fevkalade başarılı olduğu ve her geçen gün ideale doğru yürüdüğünü görmekteyiz. Özellikle 2014-2028 yıllarında MİT Yasası’nda yapılan sağlam gerekçelere dayalı değişikliklerle bu güzide kurumumuz daha güçlü hâle gelmiştir. Diğer ülkelerin istihbarat servisleriyle yarışabilen yeterlilik ve donanımda, yurt içi ve yurt dışında ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm konularda bilgi temin edebilen ve bu bilgiyi işleyerek yöneticilerin karar mekanizmasına sunan bir teşkilatımız bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

MGK’nın da önemine vurgu yapan Vahapoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

“Millî Güvenlik Kurulu ve MGK Genel Sekreterliği, Türkiye üzerinde vesayet oluşturmak isteyen ülke ve güç odaklarının, nüfuz edemedikleri için hedef tahtasına oturttukları bir kurumdur Küresel ve bölgesel politikaları etkileyebilecek şekilde güç ve söz sahibi olmak zorundayız. Türk olmak, İslam dünyasının kontrol edilemeyen tarihî gücü olmak ve Anadolu coğrafyasını vatanlaştırmış olmamız bunu gerektirmektedir. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine geçilmesiyle birlikte MİT Başkanlığı ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin etkinliği daha da artmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminde hükûmet başkanı ile kurul başkanının aynı olması alınan kararların icrasını, takibini ve koordinasyonunu, dolayısıyla bu iki yönlü kurumumuzun başarısını artırmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak MİT Başkanlığı ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bütçesinin hayırlı olmasını diliyoruz.”