Vahşi cinayetle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir bağ evinde Mustafa Karaman’ın (25) balta ile öldürülmesi olayıyla ilgili öldürülen şahsın arkadaşları olduğu belirlenen 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki ifadeleri devam ediyor.

Olay dün gece saat 24.00 sıralarında Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Üreğil Mahallesi Umurcalılar mevkisindeki bir bağ evinde meydana gelmişti. Alınan bilgilere göre Mustafa Karaman’ın babası Ali Karaman, oğlundan 2 gün haber alamayınca Üreğil Mahallesi’nde kendilerine ait bağ evini kontrol etti. Burada oğlunu kanlar içinde yerde bulan Ali Karaman durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Balta ile öldürülmüş

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Karaman’ın öldüğünü tespit etti. Genç adamın balta ile kafasına vurularak öldürüldüğü ve baltanın da olay yerinde olduğunu tespit eden jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

2 kişi gözaltına alındı

Bursa’dan gelen özel ekip ve Orhangazi Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olayla ilgili öldürülen Mustafa Karaman’ın arkadaşları olduğu 2 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma komutanlığında ifadeye alınan şahısların sorgusu devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.