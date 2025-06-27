Vahşi cinayetle ilgili bir kişi gözaltında

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde dün gece İznik Gölü sahiline yakın bir arazi yolu üzerinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunan Afgan uyruklu bir şahsın cinayet zanlısı olduğu ileri sürülen bir başka Afganlı sabaha karşı olay yerinden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta yolda yürürken yakalandı.

Olay akşam saat 21.00 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Çakırlı Mahallesi altında İznik Gölü sahilindeki arazi yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre göre bölgedeki bir çiftlikte çalıştığı belirlenen ve Afgan uyruklu şahıslar A.A(18) ve D.K(18) akşam saatlerinde yevmiyelerini alarak çiftlikten ayrıldı.

Motosikletle çiftlikten ayrılmış

Bir süre sonra Göl kenarındaki arazi yolu üzerinde yerde hareketsiz yatan bir şahsı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Afgan uyruklu A.A. olduğu tespit edilen şahsın yanındaki motosikletin ise çalıştıkları çiftlik sahibine ait olduğu belirtildi. Feci şekilde öldürülen şahsın arkadaşı olan ve olaydan sonra ortadan kaybolan bir diğer Afgan uyruklu D.K.’nın yakalanması için Jandarma çalışma başlattı.

Sabaha karşı yakalandı

Cinayet zanlısı olduğu iddia edilen D.K. sabah saat 06.00 sularında olay yerinden yaklaşık 8 kilometre uzakta Orhangazi-İznik karayolu kenarında yürürken yakalandı. D.K. ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.