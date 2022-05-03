VakıfBank, final serisinde durumu eşitledi

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet'i konuk etti. Sarı-siyahlılar, rakibini 3-1 yenerek final serisinde durumu 1-1'e getirdi. VakıfBank'ta Isabelle Haak 27 sayıyla karşılaşmanın en skoreri oldu.

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  • 03.05.2022 22:30
  • Güncelleme: 03.05.2022 22:49
VakıfBank, final serisinde durumu eşitledi
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet’i konuk etti. Sarı-siyahlılar, rakibini 3-1 yenerek final serisinde durumu 1-1’e getirdi. VakıfBank’ta Isabelle Haak 27 sayıyla karşılaşmanın en skoreri oldu.

İki takım serinin üçüncü maçında bir kez daha VakıfBank Spor Sarayı’nda karşı karşıya gelecek. Final serisinin üçüncü maçı 6 Mayıs Cuma 20.00’de başlayacak.

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Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Nurper Özbar, Metin Korkut

Fenerbahçe Opet: Mina Popovic, Melissa Vargas, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Arina Fedorovtseva, Gizem Örge (L), Ana Cristina, Buse Ünal, Cansu Çetin

VakıfBank: Michelle Bartsch-Hackley, Kübra Akman, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Isabelle Haak, Ayça Aykaç (L), Buket Gülübay, Meryem Boz

Setler: 25-16, 19-25, 25-21, 25-20

Süre: 100 dakika (22’, 25’, 25’, 28’)

İHA

SHA Editör
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