Valencia, gol sayısını 7'ye yükseltti

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Süper Lig'de gol sayısını 7'ye çıkardı.

Valencia, gol sayısını 7'ye yükseltti
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Fenerbahçe’nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Süper Lig’de gol sayısını 7’ye çıkardı.

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, Alanyaspor maçını da boş geçmedi. Müsabakanın 70. dakikasında Lincoln’ün pasında ceza sahası içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderen Valencia, takımını 4-0 öne geçiren golü atarken, Spor Toto Süper Lig’de toplam gol sayısını 7’ye yükseltti.

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