Vali açıkladı: 'Deprem yönetmeliğinden geçmeyen 250 okula çocuklarımızı sokmamışız'

Tekirdağ’da yeni eğitim öğretim yılının başlangıcına katılan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, “Okullarla ilgili deprem yönetmeliğine bir uygunluk testi yapılmış. Bundan geçemeyen 250 okula çocuklarımızı sokmamışız” diyerek kent genelindeki eğitim sıkıntısının bir nedenini de sanayiye bağlı olarak yoğun göçün yaşanması olarak açıkladı.

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da 2023-2024 Eğitim - Öğretim döneminin başlangıcı için deprem güçlendirmesi yapılan Süleymanpaşa İlkokulunda açılış programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan açılış program, öğrencilerin çeşitli şiirler okuması ve folklor ekibinin oyunları ile devam etti.

Tekirdağ Vali Recep Soytürk yaptığı açıklamada, “Bugün 208 bin öğrenci ilimizde yeni bir heyecanla ders başı yapıyor. Onların heyecanını yürekten paylaşıyoruz. Onlara başarılar diliyoruz. Yaklaşık 3 haftadır Tekirdağ’dayım. 3 haftadır Tekirdağ’ın eğitim sorunlarını araştırıyorum. Çözüm önerileriyle ilgili değerlendirmeler yapıyoruz. Gördüğümüz o ki aslında çok güzel bir uygulama yapılmış. Okullarla ilgili deprem yönetmeliğine bir uygunluk testi yapılmış. Bundan geçemeyen 250 okula çocuklarımızı sokmamışız. Doğru bir hareket. Bunun sonucunda bir kısmı güçlendirme çalışması başlatmış, bir kısmı yeniden yapılmaya başlanmış. Bir kısmı bitmiş devam eden çalışmalar var. Gittim gördüm yerinde inceledim. Bir kısmı proje aşamasında. Bir kısmı ihale aşamasında. Bize düşen bunları en kısa süre içerisinde bitirip velilerimizin, çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin istifadesine sunmak olacaktır. Bununla ilgili yoğun bir mesaimiz var” dedi.

Vali Soytürk açıklamasının devamında, “Bu sıkıntının bir nedeni de özellikle ilimizin doğusunda bulunan 4 ilçemizde sanayiye bağlı olarak yoğun bir göç hareketi olmasındadır. Her yıl 5 tane, 10 tane büyüklüğüne göre okul yapmam zorunluluğumuz. Bu bölgede son zamanlarda neredeyse 2 katı kadar okul yapılmış. Bugün yapılması gerekiyor. Anlaşılıyor ki yarında yapılması gerekiyor. Biz hem gelecekte yapılacak olan okulların arsaların yönetimi hem mevcutların hızlı yapılması konusunda çalışma yapıyoruz” diyerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan’da yaptığı açıklamada, “Tekirdağ ilimizde 13 bin 248 öğretmenimiz, 461’i resmi, 170’i özel olmak üzere 631 okulumuzda bugün itibari ile 208 bin 107 öğrencimize eğitim öğretim hizmeti verilmeye başlanacaktır” diye konuştu.

Programa katılan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve diğer katılımcılar, ilk ders zilini çaldıktan sonra sınıfları gezerek öğrenciler ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti.