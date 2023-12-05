Vali Akgöl'dan AK Parti'ye ziyaret

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım’ı makamında ziyaret etti.

Vali Aygöl, AK Parti ziyaretinde Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ve parti üyeleri karşıladı. İl binasını gezen Vali Aygöl, Milletvekili Halil Eldemir ile sohbet ederek, Bilecik’te birlik ve beraberliğin devam etmesi gerektiğini belirtti. Aygöl, "Siyaset yarış için değildir. Birlik ve beraberliğin öneminin hepimiz farkındayız. Hep böyle devam edelim ve amacımız Bilecik için hizmet etmek olsun’’ ifadelerini kullandı.