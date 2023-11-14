Vali Aktaş'tan Kepez çayında inceleme

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, aşırı yağışlar sonucunda debisinin yükselmesinden dolayı su taşkının meydana geldiği Kepez çayında incelemelerde bulundu.

Su taşkının meydana geldiği alanda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali İlhami Aktaş, su taşkınında zarar gören Kepez Balıkçılar Kooperatifini ziyaret etti. Vali İlhami Aktaş, Kepez Balıkçılar Kooperatifi Başkan yardımcıları Alaattin Altındağ ve Cahit Arıyel, kooperatif üyeleri ve balıkçılarla bir araya geldi. İl Genel Meclis Üyesi Şener Akçay’ın da bulunduğu ziyarette Vali İlhami Aktaş, su baskınında hasar gören teknelerle ilgili Kepez Balıkçılar Kooperatifi Başkan yardımcıları Alaattin Altındağ ve Cahit Arıyel ile balıkçılardan bilgi aldı.

Vali İlhami Aktaş, Kepez Balıkçılar Kooperatifi üyeleri ve balıkçılara “geçmiş olsun” dileklerini iletti.