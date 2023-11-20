Vali Aktaş'tan okul ziyareti ve servis denetimi

Çanakkale Vali İlhami Aktaş, eğitim öğretim yılının huzur ve güven içinde sürdürülmesi amacıyla alınan trafik tedbirlerini ve okul servisleri denetim uygulamasını yerinde inceleyerek, okulları ziyaret etti.

Vali İlhami Aktaş, eğitim-öğretim yılının birinci dönem ara tatili sonrasında Işıklar Muharrem Yılmaz Ortaokulu ve Karacaören İlkokulunu ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz’ın da bulunduğu ziyarette Vali İlhami Aktaş, Işıklar Muharrem Yılmaz Ortaokulu Müdürü İbrahim Engel ve Karacaören İlkokulu Müdürü Abdulvasi Çetkin ile bir süre görüşerek okulların fiziki durumu ile eğitim durumu hakkında bilgi aldı.

Sınıfları gezerek öğrencilerle yakından ilgilenen Vali İlhami Aktaş, öğrencilere derslerine düzenli çalışmaları ve kitap okumaları tavsiyelerinde bulundu. Ziyaretinde öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Aktaş, eğitimin kalitesinin artırılması konusunda kendilerine büyük görevler düştüğünü belirterek, çalışmalarında başarılar diledi. Okul ziyaretleri öncesinde Vali Aktaş, eğitim öğretim yılının huzur ve güven içinde sürdürülmesi amacıyla alınan trafik tedbirlerini ve okul servisleri denetim uygulamasını yerinde inceledi. Vali Aktaş, Işıklar Muharrem Yılmaz Ortaokulu önünde alınan trafik tedbirlerini inceleyerek, görevli Jandarma personelinden alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alıp, çalışmalarında başarılar diledi.

Okullarına gelen öğrencilerle ve velilerle sohbet eden Vali Aktaş, trafik kurallarıyla ilgili uyarılarda bulunarak, derslerinde başarılar diledi.

Alınan tüm tedbirlerin çocuklarımızın güvenliği için olduğunu belirten Vali Aktaş, il genelinde öğrencilerin huzur ve güven ortamında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edebilmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. Çanakkale İl merkezinde Gazi Ortaokulu, Turgut Reis Ortaokulu, Barbaros İlkokulu, Cevatpaşa Ortaokulu, 18 Mart İlkokulu ve Ömer Mart Ortaokulunda İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından, Işıklar Muharrem Yılmaz Ortaokulu ve Erenköy İlkokulunda Jandarma ekipleri tarafından okul servis denetimlerinde, çocukların güvenli seyahatleri açısından ilgili yönetmelikte belirtilen, servislerin uymaları gereken konular, servis araçlarının teknik özellikleri ve servis sürücülerinin yeterli belgelere sahip olup olmadıkları kontrol edildi.