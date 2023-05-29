Vali Aktaş'tan seçim mesajı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu Valilik Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) takip eden Vali İlhami Aktaş, seçimlerin sonuçlanması üzerine bir mesaj yayınladı.

Vali İlhami Aktaş mesajında şu ifadelere yer verdi: “Çanakkale ilimizde seçimlerin huzur içerisinde tamamlanmasında emeği geçen başta tüm hemşerilerimiz olmak üzere seçim kurullarına, mülki idare amirlerine, kolluk kuvvetlerine ve görev alan tüm kamu görevlileri ile siyasi parti temsilcilerine teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Ülkemiz ve milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine birlik ve beraberlik içerisinde yürüyecektir.”