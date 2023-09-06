Vali Aktaş'tan selden etkilenen Geyikli beldesinde inceleme

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, aşırı yağışlardan dolayı sel baskınının yaşandığı Ezine ilçesi Geyikli Beldesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Vali Aktaş'tan selden etkilenen Geyikli beldesinde inceleme
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, aşırı yağışlardan dolayı sel baskınının yaşandığı Ezine ilçesi Geyikli Beldesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu’nun da bulunduğu incelemelerde Vali İlhami Aktaş, aşırı yağışlar sonucunda sel felaketinin meydana geldiği Geyikli Beldesi, yeni iskele ve Odunluk iskelesi arasında incelemelerde bulunarak, bölgede yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Sele maruz kalan yerleşim yerlerinde vatandaşları dinleyen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Vali İlhami Aktaş, gerekli tespitlerin yapılarak mağduriyetlerin kısa sürede giderilmesi için ilgili kurumların üzerine düşen görevleri ivedilikle yerine getirileceğini belirtti.