Vali Aktaş, yurt müdürleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, il genelindeki üniversite öğrenci yurtlarının müdürleri ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Sedat Bektaş, Yurt Hizmetleri Şube Müdürü V. Semra Öğcem, Çanakkale Kız Öğrenci Yurdu Müdürü V. Saadet Kurt, Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu Müdürü V. Hatice Uslu, Onsekiz Mart Öğrenci Yurdu Müdürü Serap Tombul, Safiye Hüseyin Öğrenci Yurdu Müdürü Yardımcısı Yıldız Karakafaoğlu, Adile Sultan Öğrenci Yurdu Müdürü Mustafa Çakır, Kerime Sultan Öğrenci Yurdu Müdürü Muharrem Uslu, Nusrat Öğrenci Yurdu Müdürü Ahmet KeleşŞ, Çan Öğrenci Yurdu Müdürü V. Erhan Gerçek, Biga Öğrenci Yurdu Müdürü V. Aysun İdi ve Ahmet Bican Öğrenci Yurdu Müdürü Zekeriya Mercan katıldı.

Yurt hizmetleri, güvenlik ve ulaşım konularının değerlendirildiği toplantıda Vali İlhami Aktaş, yurt müdürlerinden yurtlarla ile ilgili detaylı bilgiler aldı.

Kendilerine emanet edilen öğrencilerin barınma, ulaşım ve güvenlik gibi konularda herhangi bir sorun yaşamamaları için özveriyle çalışmanın önemine değinen Vali Aktaş, yurtlarda öğrenci memnuniyetinin ön planda tutulmasını, gençlerin makul taleplerinin yerine getirilmesini, ders çalışma ortamlarının en iyi şekilde planlanmasını yurt müdürlerinden isteyerek, çalışmalarında başarılar diledi.

Görüş ve önerilerin ardından toplantı sona erdi.