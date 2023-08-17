Vali Aygöl, 'Osmanlı'nın kuruluş tohumunun atıldığı Bilecik'e atanmam büyük onur'

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü görevindeyken Bilecik Valisi olarak atanan Şefik Aygöl görevine başladı.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan İçişleri Bakanlığı Valiler Kararnamesiyle Bilecik Valisi olan Dr. Kemal Kızılkaya Siirt iline atanırken yerine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl atanmıştı. Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ü valilik binası önünde vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Bilecikli vatandaşlar karşıladı. Resmi karşılama töreni ve polis merasim birliğinin selamlanmasının ardından Vali Şefik Aygöl, şeref defterini imzaladı.

Daha sonra basın mensupları ile bir araya gelen Vali Aygöl; "Şahsıma böylesine onurlu görevi layık gören başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya şükranlarımı sunuyor, şahsıma duydukları güven nedeniyle teşekkürlerimi arz ediyorum. Yeni görevimin ilimiz ve şahsım adına hayırlara vesile olmasını, Kubbe de hoş bir seda bırakmayı Cenab-ı haktan niyaz ediyorum." dedi.

"Azim ve gayretle omuz omuza çalışacağız"

Vali Aygöl, üç kıtada hüküm süren cihan devleti Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş tohumunun atıldığı Bilecik’e vali olarak atanmaktan büyük bir onur duyduğunu belirterek konuşmasına şöyle devam etti;

"Binlerce yıllık kültürün harmanlandığı bu kadim kente hizmeti ibadet sayarak, Büyük İslam mütefekkiri Şeyh Edebali’nin ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışını şiar edinerek ilimizin yatırım potansiyeli başta olmak üzere sahip olduğu tüm zenginliklerini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege bölgelerinin kesişim noktası üzerinde konumlanması sebebiyle doğal lojistik merkezi olma özelliği taşıyan ve sahip olduğu kültürel, doğal, sosyal, ekonomik değerleriyle gelişmeye devam eden şehrimizin geleceğini beraber inşa etmek adına ortak aklı beraber yürütecek, bu süreçte her bir vatandaşımızın görüş ve önerilerinin bizim için çok kıymetli olacağını, vatandaşlarımıza kapımızın her daim açık olacağını ve 4 bin 306 metrekarelik toprağında basılmadık yer bırakmayacağımızı ifade etmek isterim. Gencinden yaşlısına ilimizde yaşayan 220 bin ve ilimiz dışında yaşayan 140 bin Bilecikli hemşerimizle ortak akılla ve mesai mefhumu gözetmeksizin azim ve gayretle omuz omuza çalışacağız."

Kendisinden önce Bilecik Valisi olarak görev yapan Kemal Kızılkaya’ya da hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Vali Şefik Aygöl, tüm kesimlerle oluşturduğumuz ortak akılla birlik olup bugünün başlığını atmak istiyorum "Bilecik’i herkes bilecek," diyerek konuşmasını tamamladı.

Vali Şefik Aygöl daha sonra valilik görevine başlama yazısını imzaladı.