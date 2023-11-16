Vali Aygöl, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde vatandaşların çağrısını yanıtladı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD, GAMER ve SGK İl Müdürlüğü çalışanları ile bir araya geldi.

Temaslarına öncelikle Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğü ile başlayan Vali Aygöl, burada İl Müdürü Hayri Demirel’den bilgi aldı. AFAD İl Müdürlüğünde bulunan araç-gereçleri inceleyen Vali Aygöl, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne geçti. Acil Çağrı Merkezinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Vali Şefik Aygöl, bir vatandaşın çağrısına cevap vererek ilgili birime aktardı. Vali Aygöl, acil çağrılara hızlı cevap verme konusunda 2,12 saniyelik bir performans sergilendiğini ve bu başarılarından dolayı birimde çalışan herkesi tebrik ettiğini ifade etti.

Temaslarına İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ile devam eden Vali Aygöl, Bilecik’te asayiş ve acil durumla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Son olarak akşam saatlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne giden Vali Aygöl, burada da İl Müdürü Adem Bedir’den yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi.