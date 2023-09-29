Vali Aygöl, Bilecik İl Müftülüğünde çalışanlar ile bir araya geldi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Hiçbir camii imamsız kalmayacak’’ dedi.

Vali Şefik Aygöl, Bilecik İl Müftülüğünde Müftü Ali Erhun ve çalışanlar ile bir araya geldi. Vali Aygöl, merkez ve ilçelere ait personel durumu ve din hizmetleriyle ilgili bilgi aldı. Yapılan Kur’an kurslarının denetimleri, işlenme şekilleri ile ilgili de detaylı bilgiler alan Vali Aygöl, "Cuma günleri cemaati olan hiçbir cami imamsız bırakılmayacak" talimatını verdi.