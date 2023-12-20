Vali Aygöl, Hafızlık Kur'an Kursu öğrencileri ile bir arada

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Hafızlık Kız Kur'an Kursu öğrencilerine muvaffakiyetler diledi.

Vali Aygöl, Hafızlık Kur'an Kursu öğrencileri ile bir arada
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Hafızlık Kız Kur’an Kursu öğrencilerine muvaffakiyetler diledi.

Vali Aygöl, Bozüyük’te Hafızlık Kız Kur’an Kursuna giderek, İlçe Müftüsünden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından hafızlık eğitimine devam eden öğrencilerle bir araya gelen Vali Aygöl, derslerin işleyişini ve taleplerini dinledi. Kur’an Kursunu gezen ve inceleyen Vali Aygöl, öğrencilere muvaffakiyetler dileyerek ayrıldı.