Vali Aygöl karayolları kış sezonu açılışına katıldı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, karayolları kış sezonu açılış programına katıldı.

Vali Şefik Aygöl, Karayolları 14’üncü Bölge Müdürlüğü Bilecik 144’üncü Şube Şefliği çalışanları ile bir araya geldi. Karayolları kış sezonu açılışı programına katılarak çalışanlara kolaylık dileyen Vali Aygöl, "Karayolları yaptığı yollarla, yaptığı tünellerle, hizmetlerle dünya standartların üstünü zorlayan başarılı bir teşkilat. Bizler İl Özel İdaremiz başta olmak üzere, bütün belediyelerimiz ve özel sektör araç gereçleri dahil karayolları için hazır olduğunu belirtmek istiyorum. Kazasız belasız olsun, ayağınıza taş değmesin, hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.