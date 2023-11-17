Vali Aygöl, Müge Anlı'yı çok seven Oğuzhan'ı kırmayarak telefonla görüştürdü

Bilecik’te rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Oğuzhan Gaytan, Vali Şefik Aygöl ile sohbetinde Müge Anlı’yı çok sevdiğini söylemesi üzerine büyük bir sürprizle karşı karşıya geldi.

Vali Şefik Aygöl, eşi Hanaımefendi Nazlı Aygöl ile birlikte Bilecik Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışmanlığı Merkezini ziyaret etti. Ziyaret esnasında rehabilitasyon merkezindeki gençlerin kendi çabalarıyla ürettikleri eşyaları inceleyen Vali Aygöl ve eşi, ardından gençlerden oluşan koronun şarkılarına eşlik etti. Eğlenceli dakikaların yaşandığı ziyarette Vali Şefik Aygöl, Oğuzhan Gaytan’ın isteği üzerine TV program yapımcısı Müge Anlı’yı aradı. Konferans görüşmesi şeklinde geçen keyifli sohbetin ardından Vali Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl,rehabilitasyon merkezi çalışanları ve gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kurumdan ayrıldı.

Öte yandan Müge Anlı ile görüşen Oğuzhan Gaytan’ın mutluluğu ve heyecanı gözlerden kaçmadı.