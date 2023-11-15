Vali Aygöl muhtarlar bir araya geldi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Aygöl muhtarlar bir araya geldi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Bilecik Valisi Şefik Aygöl muhtarlarla bir araya geldi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesine giderek halkla buluşan Vali Aygöl’ü Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ağırladı. Vali Aygöl, Osmaneli Muhtarlar Derneği’nde düzenlenen toplantıya katılarak muhtarlara teşekkür etti. Toplantıda muhtarlık müessesinin önemine değinen Vali Aygöl, yapılan hizmetlerden dolayı muhtarları tebrik etti ve vatandaşların taleplerine her zaman öncelik verileceğini ifade etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman