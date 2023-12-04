Vali Aygöl özel çocukları Togg ile gezdirdi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, 3 Kasım Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Vali Aygöl özel çocukları Togg ile gezdirdi
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, 3 Kasım Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Pelitözü Göleti’nde gerçekleşen buluşmada Aygöl çifti, çocuklarla yakından ilgilendiler. Vali Aygöl, engelli bireylere bir sürpriz yaparak, onları Togg aracı ile Gölpark’ta gezdirdi. Keyifli dakikaların yaşandığı gezinti esnasında Vali Aygöl, özel çocuklar ile Togg hakkında sohbet etti. Program çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman