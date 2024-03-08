Vali Aygöl, tarihi Mehmet Paşa Kervansarayı'nda incelemelerde bulundu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl tarihi Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayında incelemelerde bulundu.

Bilecik’in Vezirhan beldesinde bulunan ve tarihi bir değere sahip olan Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayında incelemelerde bulunan Vali Aygöl yapılacak çalışmaları açıkladı. Vali Aygöl, ‘’Kültür Kongre Merkezi ve Kütüphane olması planlanan kervansarayın içerisinde; genç, yetişkin ve çocuk okuma alanları, bebek kütüphanesi, deneyap atölyesi, bilgisayar donanım teknoloji bölümleri, engelsiz okuma alanları, çok amaçlı salonlar, kafeterya ve süreli yayın alanları, görsel sanatlar atölyesi ve tiyatro salonu bulunacak. Çalışma planlarımızı gerçekleştirdik’’ dedi.