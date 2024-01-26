Vali çiftçilerin yüzünü güldüren haberi verdi
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, müjdeli haberi duyurarak çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, müjdeli haberi duyurarak çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, bitkisel üretim desteklemeleri tebliği çerçevesinde 2023 yılına dair hububat, baklagil, dane mısır ürünleri için 2 bin 693 çiftçiye toplam 41 milyon TL destekleme tutarının üreticilerin hesaplarına nakdi olarak yatırılacağı belirtti. Vali Aygöl ayrıca, üretimden yana çiftçilere desteklerinin 2024 yılında da devam edeceğini söyledi.