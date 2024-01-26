Vali çiftçilerin yüzünü güldüren haberi verdi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, müjdeli haberi duyurarak çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Vali çiftçilerin yüzünü güldüren haberi verdi
Editör
EditörEditör
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, müjdeli haberi duyurarak çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, bitkisel üretim desteklemeleri tebliği çerçevesinde 2023 yılına dair hububat, baklagil, dane mısır ürünleri için 2 bin 693 çiftçiye toplam 41 milyon TL destekleme tutarının üreticilerin hesaplarına nakdi olarak yatırılacağı belirtti. Vali Aygöl ayrıca, üretimden yana çiftçilere desteklerinin 2024 yılında da devam edeceğini söyledi.