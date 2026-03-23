Vali Davut Gül:''Kitap okuma projesi ile okullarımızdaki kitap sayısını 6 buçuk milyondan 13 milyona çıkardık''

Şişli kitap fuarının açılış törenine katılan İstanbul Valisi Davut Gül burada yaptığı konuşmada, ’’ ‘Ben okuyorum, İstanbul okuyor’ kitap okuma projesi ile okullarımızdaki kitap sayısını 6 buçuk milyondan 13 milyona çıkardık. Yüzde yüz artırdık ama bu yetmiyor’’ dedi.

İstanbul Valiliği’nin 39 ilçede yürüttüğü ‘Ben okuyorum İstanbul okuyor’ kitap fuarı projesinin Şişli’de bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açılışı yapıldı. Açılışa İstanbul Valisi Davut Gül’ün yanı sıra Şişli Belediyesi Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, STK temsilcileri ile birlikte öğrenciler ve bazı aileler katıldı. Protokol üyelerinin yanı sıra kitap fuarının açılışına ‘Onur Konuğu’ olarak ise Akademisyen ve yazar Nurullah Genç katıldı. Bugün açılışı yapılan fuar 29 Mart’a kadar devam edecek. Bu sürede 120’den fazla yayınevi ve 20’den fazla yazar, okurlarla buluşacak.

‘’Okullarımızdaki kitap sayısını 6 buçuk milyondan 13 milyona çıkardık. Yüzde yüz artırdık ama bu yetmiyor’’

Fuarın açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, fuardan içeri ilk girildiği andan itibaren öğrencilerin coşkusunun yüzünden okunduğunu kaydetti. Vali Gül konuşmasının devamında, ’’İstanbul’umuzda 3 milyona yakın öğrencimiz var. Cumhurbaşkanımızın bize talimatı şu, ‘Kendi çocuklarınız için istediğiniz her şeyi 3 milyon çocuk için isteyin ve yapın’ bununla ilgili akademik çalışmaların dışında 4-5 konuda özel çalışma yapıyoruz. ‘Ben okuyorum İstanbul okuyor’ kitap okuma projesi ile de okullarımızdaki kitap sayısını 6 buçuk milyondan 13 milyona çıkardık. Yüzde yüz artırdık ama bu yetmiyor. Her akşam 21.00’den sonra ailecek; annenin, babanın ve çocuğun yarım saat televizyonu ve tableti kapatıp telefonu bırakıp birlikte kitap okuyacakları bir kampanya başlattık. Bugün de çocuklarımızın her ilçede yaptığımız mini kitap fuarlarında yazarlarla buluştuğu, söyleyişlerle dinlediği yayınevlerinin kitaplarını seçerek aldığı bir ortam oluşsun istedik’’ dedi.

‘’Sevgili çocuklar, sevgili öğrenciler yalnız kaldığınızda en büyük arkadaşınız kitap’’

Vali Davut Gül’ün ardından söz alan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise ‘’ Bugün burada gerçek bir bayram coşkusu var. Ramazan Bayramı’ndan çıktık ama her birinizin ramazan bayramını tekrardan tebrik ediyorum. Burada bir okuma bayramı var, bir düşünme bayramı var, burada bir tefekkür ve hikmeti arama bayramı var. O yüzden bizler milli eğitim camiası olarak gerçekten şanslıyız. Valimizin öncülüğünde çok güzel çalışmalara hep birlikte imza atıyoruz. İlçe ilçe kitap fuarlarının, kültür şölenlerinin, fikir bayramlarının hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin istifadesine sunuyoruz. Türkiye yüzyılı maarif modeli ile okumak aslında en büyük ders çünkü okumak düşünmenin en önemli başlangıcı ve anahtarı. Analiz yapabilen sentez yapabilen hayal kurabilen neslin inşası bu çağın gerektirdiği en önemli olay. O yüzden sevgili çocuklar sevgili öğrenciler yalnız kaldığınızda en büyük arkadaşınız kitap’’ diye konuştu.

Protokol üyelerinin konuşmalarının ardından programa katılan Nurullah Genç katılımcılara kısa bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin ardından Vali Gül, Nurullah Genç’e hediye takdim etti. Konuşmaların tamamlanmasının ardından öğrencilerin de katılımıyla fuarın açılışı gerçekleşti. Açılıştan hemen sonra ise bazı protokol üyeleri standları gezdikten sonra alandan ayrıldı.