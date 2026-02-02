Vali Davut Gül'den Silivri'de Ceza İnfaz Kurumu Ziyareti

Silivri ziyaretleri çerçevesinde gerçekleştirilen incelemelerde Vali Gül’e; İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman eşlik etti.

Kurumsal İşleyiş ve Güvenlik Değerlendirmesi

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Vali Gül, kurumun işleyişi, güvenlik tedbirleri ve devam eden uygulamalar hakkında yetkililerden kapsamlı brifing aldı. Ziyarette, kamu güvenliği ve ceza infaz hizmetlerinin etkinliği başta olmak üzere mevcut çalışmalar değerlendirildi.

Sahadaki Uygulamalara Yakın Takip

Vali Gül’ün, kurum personeliyle de görüşerek sahadaki uygulamalara ilişkin bilgi aldığı, kamu hizmetlerinde koordinasyon ve sürekliliğin önemine vurgu yaptığı öğrenildi. Program, kurum yetkilileriyle yapılan değerlendirmelerin ardından tamamlandı.