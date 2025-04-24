Vali Davut Gül, Depremin Ardından Silivri'de Koordinasyon Toplantısı Yaptı

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri ilçesine gelerek Afet ve Koordinasyon Merkezi’nde bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Vali Gül’ün başkanlığında gerçekleşen toplantıda, depremin ilçedeki etkileri ve bu etkilerin en aza indirilmesi için yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Kriz yönetim sürecine dair bilgi alan Vali Gül, kurumların koordinasyon içinde yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Afet ve Koordinasyon Merkezimizde, İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül’e, ilçemizde meydana gelen depremin ardından yürütülen çalışmalar ve sürece dair kapsamlı bir bilgilendirmede bulunduk. Kurumlar arası güçlü iş birliğimizle yürüttüğümüz bu sürece verdikleri destek ve katkılar için Sayın Valimize teşekkür ederiz.”

Deprem sonrası Silivri’de yürütülen kriz yönetimi süreci, İstanbul Valiliği, Silivri Belediyesi ve ilgili tüm kamu kurumlarının iş birliğiyle yakından takip ediliyor.