Vali Demirtaş askeri harayı ziyaret etti

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Gemlik Askeri Veteriner Eğitim Merkez Komutanlığı ve Garnizon Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Vali Demirtaş askeri harayı ziyaret etti
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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Gemlik Askeri Veteriner Eğitim Merkez Komutanlığı ve Garnizon Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Vali Demirtaş, Gemlik’te bulunan Garnizon ve Askeri Veteriner Eğitim Merkez Komutanı Tank Albay Ersan Tahir Ceylan’a ziyarette bulundu. Ziyareti sırasında Askeri Veteriner Eğitim Merkezini gezen Vali Mahmut Demirtaş, asker ile selamlaştı.

Vali Demirtaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda,"Garnizon ve Askeri Veteriner Eğitim Merkez Komutanı Tank Albay Ersan Tahir Ceylan’a ziyarette bulunduk, misafir perverliği için teşekkür ederiz." dedi.